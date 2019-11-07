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Татар-информ

7 ноября 2019, 11:48

Культура

В Кукморском и Зеленодольском районах откроются модельные библиотеки

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Культура

В Кукморском и Зеленодольском районах откроются модельные библиотеки

Благодаря нацпроекту «Культура» на модернизацию учреждений было выделено по 5 млн рублей из федерального бюджета.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). 8 ноября в двух районах Татарстана в рамках национального проекта «Культура» откроются две модельные библиотеки, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

В десять утра запланировано открытие модельной сельской библиотеки в деревне Асан-Елга Кукморского района, в 11.00 – модельной библиотеки в селе Бело-Безводное Зеленодольского района.

Благодаря нацпроекту «Культура» на модернизацию учреждений было выделено по 5 млн рублей из федерального бюджета.

Данные средства направили на техническое переоснащение, пополнили книжный фонд, организовали доступ к электронным библиотечным системам, приобрели предметы интерьера в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Сотрудники также прошли курсы квалификации.

Теперь библиотеки превратились в современные информационно-культурные и коммуникационные центры с функциональным зонированием пространства, современным оборудованием и уютной обстановкой.

В Асан-Елгинской модельной сельской библиотеке появилась детская зона с интерактивным полом, телевизором, мягким ковром и удобными пуфиками. Библиотечный фонд пополнили аудиокниги, развивающие игры и, конечно же, интересные научно-познавательные книги, художественная литература, которая находится в открытом доступе.

В модельной библиотеке в селе Бело-Безводное также появилось множество функциональных зон: игровая, видеозал, зоны для саморазвития и общения, проведения мастер-классов, прослушивания аудиокниг.

Кроме того, сельскую библиотеку оснастили новейшими техническими приспособлениями – музыкальным оборудованием, цифровым микроскопом, интерактивным глобусом с дополненной виртуальной реальностью, игровыми консолями, богатым фондом электронных и аудиокниг, доступом к электронным ресурсам.

Книжный фонд учреждения пополнился новой литературой на 3820 экземпляров и на 156 наименований журналов и газет.

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