Альфа-Банк выдает корпоративные кредиты до 6 млн рублей на основе данных СПАРК

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Альфа-Банк упростил процедуру кредитования индивидуальных предпринимателей и юрлиц — лимиты по беззалоговым кредитам устанавливаются автоматически на основе данных базы СПАРК.

Скоринговый процесс автоматизирован, система анализирует операционные и финансовые показатели компании в базе СПАРК и выдает решение по лимиту кредита.

Максимальная сумма кредита по такой процедуре составляет 3 млн рублей — для физлиц-собственников бизнеса, выступающих заемщиком (кредитный продукт «Партнер»), и 6 млн рублей — для заемщиков-юрлиц и ИП (продукт «Бизнес-кредит»).

Новая скоринговая технология упрощает кредитный процесс: заемщик получает кредит в течение 1-2 дней. Оценка рентабельности и платежеспособности компании происходит на основе данных СПАРК и не требует выезда специалиста банка на место ведения бизнеса. Кредитный аналитик участвует только в подтверждении финансовой отчетности заемщика-юрлица. В случае, если заемщиком выступает физическое лицо-собственник бизнеса, финансовой отчетности компании не требуется.

«За последние 2-3 года российская экономика перешла к новому уровню информационной прозрачности. Основным источником информации для кредиторов становятся внешние данные. Альфа-Банк широко использует для оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков различные базы данных, включая систему СПАРК, ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, бюро кредитных историй. Автоматизация и широкое использование технологий big data упрощает процесс кредитования, сокращает сроки предоставления финансирования клиентам, снижает себестоимость кредитного процесса, позволяя наращивать объемы выдач, сохраняя контроль над кредитным качеством», — указывает руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

Система «СПАРК-Интерфакс» — корпоративная база данных, содержит информацию обо всех юридических лицах России (включая финансовую отчетность, сведения о составе и структуре акционеров, деловые связи, судебные решения, обязательства и проч.). Информация в систему поступает из федеральных ведомств, судебных органов, федеральных информационных ресурсов, от самих компаний, из других легальных источников. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью.

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