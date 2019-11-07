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Татар-информ

7 ноября 2019, 21:38

Общество

Челнинский фонд «Дети ДЦП» свой юбилей отметит показом спектакля по Шекспиру

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Общество

Челнинский фонд «Дети ДЦП» свой юбилей отметит показом спектакля по Шекспиру

Постановку покажут артисты «Театра удивительных детей», который является совместным проектом БФ «Дети ДЦП» и театра Liberta.

(Набережные Челны, 1 ноября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах свой юбилей БФ «Дети ДЦП» отметит показом спектакля по Шекспиру.

В ноябре благотворительный фонд отмечает 15-летие с момента своего создания. За годы работы фонд провел в Автограде большое количество мероприятий, связанных с реабилитацией и абилитацией – формированием необходимых способностей у больных для повседневной жизни. Проекты челнинского фонда в сфере медицины, культуры, спорта, социальной адаптации получили поддержку и признание на федеральном и международном уровнях.

По случаю юбилея БФ «Дети ДЦП» готовит торжество в КДК «КАМАЗ», которое пройдет 21 ноября. Его ключевым моментом станет показ спектакля по мотивам произведений Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта. История взросления». Постановку покажут артисты «Театра удивительных детей», который является совместным проектом фонда и театра Liberta.

«Ребята покажут, как они овладели артистическим мастерством — вокалом, сценической речью, хореографией. Для большинства артистов этого театра выход на сцену — настоящий вызов судьбе, которая уготовила им серьезные испытания», — отмечают в фонде.

 

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