Братья Метшины вошли в тройку лучших управленцев Татарстана по версии «Промрейтинга»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Мэр Казани Ильсур Метшин, прокурор Татарстана Илдус Нафиков и глава Нижнекамского района Айдар Метшин признаны лучшими управленцами Татарстана в 3-м квартале 2019 года. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Промрейтинг».

Во 2-м квартале лидером рейтинга был признан министр информатизации и связи РТ Айрат Хайруллин, который в свежей версии рейтинга откатился сразу на 14-ю позицию. Взлет в рейтинге Ильсура Метшина аналитики объяснили значительным количеством инфоповодов в СМИ, включая федеральные, а также сокращением объема адресного негатива в мессенджерах и социальных сетях. «Чемпионат рабочих профессий — хотя инфоповод инициирован и не мэрией города, Казань и ее мэр упоминались в очень многих позитивных публикациях в СМИ и социальных сетях, что позволило участнику рейтинга собрать огромную “медийную” массу», — говорится в материалах рейтинга. Плюсов Метшину добавило окончание строительства нового зоопарка и рост турпотока в Казань.

Второе место в рейтинге Илдуса Нафикова аналитики объяснили отсутствием заметного негатива на всех площадках, а также умением генерировать инфоповоды в СМИ. «Любое критическое и пользующееся вниманием СМИ событие ведомство старается обратить в свою пользу», — говорится в комментариях к рейтингу.

Место в тройке лидеров Айдара Метшина аналитики объяснили хорошей отработкой командой главы медийной повестки в местных и республиканских средствах массовой информации. В группу лидеров также вошли министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин и перешедший на работу в Госсовет РТ экс-министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов.

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