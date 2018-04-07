За переименованием «Казань Арены» последует ребрендинг

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). За переименованием «Казань Арены», получившей название «Ак Барс Банк Арена», последует ребрендинг. Об этом сказал гендиректор стадиона Радик Миннахметов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

«Конечно, последует [ребрендинг]. Будет полностью переоформление и территории, и внутри стадиона, и интерьера. Логотип будет презентован чуть позже. Это достаточно глубокая работа, чтобы стадион реально превратился в “Ак Барс Банк Арену”», — ответил Миннахметов на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».

Впоследствии он добавил, что логотип презентуют до конца ноября.

Ранее стало известно о переименовании крупнейшего стадиона России. Договор о нейминге подписали председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и гендиректор стадиона «Казань Арена» Радик Миннахметов.

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