(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). 21-летнюю жительницу Татарстана оштрафовали за 23 куста мака, выращенные на приусадебном участке, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Было установлено, что ориентировочно с мая 21-летняя жительница Арского района республики начала выращивать на своем приусадебном участке 23 куста мака. При этом девушка заботилась о растениях, регулярно за ними ухаживала и поливала.

В середине сентября полицейские обнаружили запрещенные цветы на участке и изъяли их. Девушке были предъявлены обвинения по статье «Незаконное культивирование растения, содержащего наркотические средства». Свою вину она признала и обратилась с просьбой рассмотреть ее дело без судебного разбирательства.

Мировой суд признал ее виновной и назначил наказание в виде штрафа в 5 тыс. рублей.



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