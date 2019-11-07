Альфа-Банк организовал выпуск облигаций ПАО АФК «Система» объемом 10 млрд рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Альфа-Банк выступил организатором и агентом по размещению выпуска 10-летних биржевых облигаций ПАО АФК «Система» (LSE: SSA; MOEX: AFKS) серии 001P-12. Объем выпуска составил 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 7,85% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 000 рублей. Срок погашения — 10 лет с даты начала размещения. Купонный период — 182 дня. Срок до оферты — 5 лет.

Выпуск вызвал значительный интерес у рынка, общий спрос инвесторов превысил 22 млрд рублей. В размещении приняли участие ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, страховые компании, брокерские компании и розничные инвесторы.

«АФК “Система” осуществила четвертое в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Мы отмечаем высокий спрос на наши долговые инструменты со стороны широкого круга инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля», — отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«Зафиксированная ставка является рекордно низкой для размещений Корпорации на локальном рынке облигаций с 2011 года», — подчеркнул заместитель председателя правления, директор корпоративного и инвестиционного бизнеса Альфа-Банка Андрей Чулак.

Организаторами размещения также выступили BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, Банк Открытие, Промсвязьбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, ИФК Солид. Агент по размещению — Альфа-Банк.

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