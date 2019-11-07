Минниханов посетит торжества в честь 90-летия Лемаева в Нижнекамске

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Двухдневные торжества в честь 90-летия первого гендиректора «Нижнекамскнефтехима» Николая Лемаева пройдут в Нижнекамске 13 и 14 ноября. В эти дни город химиков посетят звезды эстрады, ведущей праздника будет народная артистка РСФСР Ангелина Вовк, сообщают организаторы.

Имя Николая Лемаева тесно связано со становлением и развитием Нижнекамского нефтехимического комплекса, города Нижнекамска и нефтехимической отрасли России. Именем первого генерального директора «Нижнекамскнефтехима» официально назван международный аэропорт «Бегишево», соответствующий указ 31 мая 2019 года подписал Президент РФ Владимир Путин.

«В течение года в ПАО “Нижнекамскнефтехим” проходили многочисленные мероприятия, посвященные юбилейной дате. Это — спартакиады, первенства, турниры, кубки, военно-технические эстафеты, патриотические игры, среди которых международный хоккейный турнир и спартакиада Росхимпрофсоюза. Были организованы конкурсы, фестивали, смотры художественной самодеятельности, конкурсы профессионального мастерства, в которых приняли участие тысячи нефтехимиков. Заключительные мероприятия, посвященные 90-летию Лемаева, пройдут в Нижнекамске 13 и 14 ноября, в них примет участие Президент РТ Рустам Минниханов», — говорится в сообщении организаторов.

Торжества в среду, 13 ноября, начнутся с возложения цветов к бюсту Лемаева. В этот день будет открыта мемориальная доска на доме, где жил генеральный директор. А в Доме народного творчества откроется фотовыставка и пройдет памятное мероприятие с участием Ангелины Вовк и первых лиц республики.

В четверг, 14 ноября, на стадионе «Дружба» пройдет легкоатлетический забег, а вечером в Ледовом дворце «Нефтехим Арена» выступит популярная российская группа Burito и рэпер Мот.

Николай Лемаев в течение 22 лет возглавлял Нижнекамский нефтехимический комбинат, за время его руководства предприятие превратилось в комплекс современных высокопроизводительных технологичных производств, в одно из ведущих предприятий нефтехимической промышленности страны и Европы.

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