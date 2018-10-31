КФУ вошел топ-100 лучших университетов мира

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Казанский федеральный университет впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению «Образование». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Опубликованы результаты предметного рейтинга Times Higher Education World University Ranking 2019/2020 (THE WUR by subject 2019/2020) по направлениям: “Бизнес и экономика”, “Образование”, “Право”, “Социальные (общественные) науки”. КФУ впервые вошел в топ-100 лучших университетов мира по направлению “Образование” и занял позицию 94», — сказал он.

Согласно данным спикера, среди российских вузов КФУ сохранил лидирующую позицию и занял первое место, среди вузов проекта «5-100» университет также занял лидирующую позицию. Итоговый балл по направлению «Образование» составил 50,2 единицы, ранее он был 43,9-47,4.

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