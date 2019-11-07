В Набережных Челнах проходят обыски у предполагаемых лидеров подростковых группировок

(Набережные Челны, 7 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах идут обыски у предполагаемых лидеров подростковых банд. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Набережночелнинском подразделении СУ СК России по РТ.

Сегодня утром сотрудники Следственного комитета и полицейские пришли с обысками в квартиры предполагаемых лидеров пяти криминальных группировок. Возраст тех, к кому наведались сотрудники правоохранительных органов, – от 13 до 18 лет. Их подозревают в том, что они организовали преступные сообщества из числа учащейся молодежи.

По данным агентства, речь идет о существовании пяти таких групп, которые носят названия «Белята», «Маслята», «Тумановские», «Тихие», «48-й комплекс». В разработке находятся и другие группировки, имеющие меньшую численность.

По информации Следственного комитета, над подростковыми «командами» шефствуют взрослые люди с большим криминальным опытом. Они прививают ребятам основы псевдокультуры в духе АУЕ и координируют их действия. Подростки занимаются криминальным сбором денег в так называемый «общак», вымогают деньги и нападают на школьников.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Челнах задержаны пять подростков, которые избивали сверстников и вымогали у них деньги.

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