Замгенпрокурора РФ ответит на вопросы предпринимателей Татарстана

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев ответит на вопросы предпринимателей Татарстана, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Встреча бизнесменов республики с Сергеем Зайцевым состоится в четверг, 14 ноября, с 12.00 до 14.00 в здании Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ, который расположен на улице Московская в Казани.

При себе необходимо иметь паспорт. Записаться на прием можно с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.30 по телефону: 8-843-291-18-01.



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