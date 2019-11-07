WORLDSKILLS - 2019

Динара Прокопьева

7 ноября 2019, 10:32

Спорт

«Казань Арену» переименовали в «Ак Барс Банк Арену»

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Спорт

«Казань Арену» переименовали в «Ак Барс Банк Арену»

Фото: архив/Владимир Васильев

Соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве подписали председатель правления банка и гендиректор стадиона.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Стадион «Казань Арена» переименован в «Ак Барс Банк Арену» согласно соглашению о долгосрочном стратегическом партнёрстве между спортивным объектом и татарстанским банком. Свои подписи под документом поставили председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и гендиректор стадиона «Казань Арена» Радик Миннахметов.

«С момента подписания соглашения эта арена начинает носить имя Ак Барс Банка. Наше соглашение направлено не только на переименование нашего стадиона, но и на углубление нашего сотрудничества. Оно рассчитано на три года», — сказал Гараев.

Он отметил, что это самое крупное спортивное сооружение Татарстана, которое так же, как и Ак Барс Банк, ассоциируется с республикой. Об этом же сказал гендиректор стадиона Радик Миннахметов.

«Для нас это знаменательный день. К этому событию мы шли достаточно давно, занимались этим вопросом последние два-три года. Рассматривались разные варианты. Спасибо, что название стадиона осталось республике. Рассматривались федеральные, международные компании», — сообщил Миннахметов.

Председатель правления Ак Барс Банка напомнил, что банк спонсирует спортивные мероприятия по хоккею, футболу, баскетболу и волейболу.

«С одной стороны, договор о нейминге — это вопрос денег. С другой стороны, на эти деньги “Ак Барс Банк Арена” будет развивать многие социальные проекты. Это хорошо укладывается в нашу социальную концепцию», — пояснил Гараев цель, с которой банк подписал соглашение о сотрудничестве со стадионом.

Стадион «Казань Арена» возведен к Универсиаде 2013 года. Является одним из самых вместительных спортивных объектов России — рассчитан более чем на 45 тыс. человек.

Арена приняла церемонии открытия и закрытия Универсиады-2013 и мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills 2019. На стадионе также проходили матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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