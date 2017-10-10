Туфан Имамутдинов: «Александр Купцов был потрясающим человеком и талантливым артистом»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Вчера, 6 ноября, после спектакля на 65-м году жизни скончался ведущий актер Казанского театра юного зрителя, заслуженный артист РФ, народный артист РТ Александр Купцов. Воспоминаниями о нем с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился главный режиссер ТЮЗа Туфан Имамутдинов.

«Александр Купцов был потрясающим человеком и очень талантливым артистом, и, кроме хороших воспоминаний и слов, я ничего не могу сказать», — поделился Имамутдинов.

Актер играл роль Короля в сказке-притче «Маленький принц» по произведению Антуана де Сент-Экзюпери. «Он делал это потрясающе», — отметил главреж.

Александр Купцов чувствовал потребность публики, особенно детской. Он не играл роль серьезно или драматически, а делал так, чтобы персонаж был узнаваем и близок детям. «Дети всегда смеялись и реагировали на его выступление», — добавил постановщик.

Эпизод ведущего артиста ТЮЗа в произведении был небольшим, но в тоже время Купцову удалось превратить его целый спектакль.

«Чувство жанра и юного зрителя шло из его таланта и огромного опыта. Это чувство подкупало зрителя и меня как режиссера», — подытожил Имамутдинов.

Александр Иванович Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. В 1979-м окончил Казанское театральное училище и с этого же года начал служить в Казанском государственном театре юного зрителя. Играл он не только на театральной сцене, но и в кино, например, в сериале «Неотложка», драме «Зулейха» по пьесе Гаяза Исхаки, фильме «Собака» и ряде других произведений.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.