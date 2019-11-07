Камазовской молодежи на 50-летний юбилей движения подарят клуб в центре Автограда

(Набережные Челны, 7 ноября, «Татар-информ») На КАМАЗе готовятся к открытию молодежного центра, который расположится в центре города. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Официальное открытие центра приурочено к 50-летию со дня основания молодежного движения на КАМАЗе, которое отметят 2 апреля 2020 года. Подготовка к круглой дате уже началась, и появление клуба камазовской молодежи — одно из ее направлений.

Сегодня на автогиганте трудятся около 13 тыс. работников в возрасте до 35 лет, что составляет 31% от общей численности персонала компании. Камазовская молодежь ведет активную творческую жизнь — театральные постановки, фестивали, концерты и юморины давно уже стали ее неотъемлемой частью. Но пока ребятам приходится проводить репетиции, встречи и сборы в заводских условиях.

После того как дочернее предприятие автогиганта «КАМАЗжилбыт» выделило помещение площадью в 200 кв. метров, у молодежи появилась перспектива обрести «свой дом».

Помещение имеет отдельный вход, оно передается в аренду с минимальной платой за содержание и коммунальные услуги. Расходы будет покрывать ПАО «КАМАЗ». Ремонт в будущем клубе ведется силами камазовцев.

Площадь клуба разделена на две части. В одной планируется сделать конференц-зал, в другой — репетиционный зал с мобильными перегородками для ограничения зон, чтобы здесь одновременно могли заниматься несколько коллективов. При необходимости это же помещение сможет трансформироваться в концертный зал со сценой.

Также в молодежном центре будет кухонная зона, склад для хранения реквизита, техническое помещение для компьютерной и оргтехники, офисный кабинет.

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