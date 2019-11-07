В Татарстане составлен рейтинг самых высокооплачиваемых промышленных вакансий

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане отобрали топ-7 высокооплачиваемых промышленных вакансий, где зарплата составляет более 45 тыс. рублей. Рейтинг составили эксперты сервиса «Авито.Работа».

«Самыми высокооплачиваемыми в рейтинге актуальных вакансий являются предложения о работе в холдинге „Татинтек“ и на Набережночелнинском трубном заводе», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в рейтинг вошли вакансии сварщика в нефтехимическое предприятие «ТАИФ-НК», представителя предприятия по производству мясных полуфабрикатов и колбасной продукции «АПК «Камский» и крановщик на завод КАМАЗа. Зарплаты на этих вакансиях варьируются от 45 до 70 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», среднемесячная зарплата жителей Татарстана составляет 31,4 тыс. рублей.

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