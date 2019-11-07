Несколько десятков домов в трех районах Казани на время останутся без света

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Завтра, 8 ноября, в ряде домов Ново-Савиновского, Вахитовского и Приволжского районов Казани временно отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Электричество начнут отключать в 8 часов утра. До 17.00 его не будет в Ново-Савиновском районе, в домах №№ 14, 16, 16а, 22, 22а, 24а по улице Гаврилова и в доме № 24а по улице Лаврентьева.

В это же время в Вахитовском районе без света останутся дома №№ 51 и 53 по улице Галиаскара Камала.

С 8 до 18 часов свет отключат в частном секторе Приволжского района. Речь идет об улицах Горийская, Липецкая, Прибрежная, Запорожская, Пожарная и Цветочная.

Электричества не будет из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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