Бывший главный режиссер театра Тинчурина подал в суд на Минкульт РТ

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Бывший главный режиссер театра Тинчурина Рашид Загидуллин подал в суд на Минкульт РТ и требует восстановить его в должности. Информация об этом размещена на сайте Вахитовского районного суда Казани.

«Истец Рашид Загидуллин, ответчик Министерство культуры РТ. Споры, возникающие из трудовых правоотношений, дела о восстановлении на работе, в связи с увольнением по инициативе работодателя», — указано в документах.

Иск, который подал Загидуллин, приняли к производству 15 октября. Вчера было отложено предварительное судебное заседание.

Рашид Загидуллин работал в театре с 1993 года до сентября 2019 года. За время своей деятельности он поставил такие спектакли, как «Итил суы ака торур» по историческому роману «Итиль-река течет» Нурихана Фаттаха, «Угасшие звезды» по произведению Карима Тинчурина, «Башмачки» Тази Гиззата и многие другие. Предыдущий сезон театра закрылся его музыкальным спектаклем по пьесе Тази Гиззата «Башмагым JAZZ».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Минкульт РТ планирует отказаться от должности главного режиссера в театре им. Тинчурина на два года и теперь выпуском спектаклей на сцене театра с 10 сентября занимается режиссер Резеда Гарипова.



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