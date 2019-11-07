Главу Центра культурного наследия в Казани подозревают в хищении 5 млн рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Главу Центра культурного наследия в Казани подозревают в хищении 5 млн бюджетных рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как установило надзорное ведомство, в декабре прошлого года по итогам аукциона между «Центром культурного наследия» и ООО «Звезда-Д» были заключены два договора аренды с ежемесячной платой более 314 тыс. рублей. Уже на следующий день руководитель центра подписал допсоглашение к этим договорам, по которым арендатор обязан вносить плату до дня завершения и подписания акта окончания реставрационных и ремонтных работ.

Стоит отметить, что по закону договоры аренды муниципального имущества заключаются на условиях, которые были указаны в заявке на аукционе. И любые изменения в них являются противоправными (кроме увеличения арендной платы, но только при условии согласия обеих сторон).

Как оказалось, ни ремонт, ни реставрация здания арендатором даже не начинались. В итоге ГБУ «Центр культурного наследия» был причинен ущерб белее чем на 5 млн рублей.

В отношении главы центра возбуждено уголовное дело по статье «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».



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