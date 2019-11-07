В День Конституции РТ в бавлинском селе Татарский Кандыз открыли здание исполкома

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В селе Татарский Кандыз Бавлинского района открылось новое административное здание. Торжественное событие состоялось в День Конституции Республики Татарстан, передает «Бавлы-информ».

Это первое здание исполкома, построенное в Бавлинском районе в рамках республиканской программы «Строительство зданий исполкомов (советов) сельских поселений».

В селе Татарский Кандыз бывшее здание Совета сельского поселения было построено более полувека назад – раньше помещение служило конторой бывшего совхоза.





Строительство нового административного здания в селе началось в мае текущего года. За несколько месяцев здесь появилось светлое, оборудованное современной мебелью, с доступной средой для маломобильных граждан помещение.



Из республиканского бюджета на строительство выделено 4,5 млн рублей, еще 750 тысяч рублей потрачено из дополнительных доходов сельского совета.





Общая площадь объекта составляет 98 кв. метров. В здании расположены кабинеты главы поселения, секретаря, специалиста воинского учета, хозяйственные помещения и помещение для хранения архивов.



Открытие нового здания состоялось при участии замглавы Бавлинского района Рината Хамидуллина и жителей села. Он обратился к сельчанам, поздравив их сразу с двумя праздниками.





«От имени главы Бавлинского района Рамиля Гатиятуллина и от своего имени поздравляю вас с двойным праздником – с Днем Конституции Республики Татарстан и открытием такого современного административного здания», – сказал он, отметив, что старое здание находилось в аварийном состоянии, а в новом стало красиво, уютно, светло и созданы все условия для работы.



Глава Татарско-Кандызского сельского поселения Махмут Насибуллин выразил благодарность Президенту РТ Рустаму Минниханову, руководству района и всем тем, кто внес свой огромный вклад в строительство нового объекта.



После открытия гости события осмотрели здание изнутри, восхитились удобством кабинетов, выразив уверенность, что здание будет служить населению – станет центром общения и встреч жителей для решения всех необходимых задач на селе.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.