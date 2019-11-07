Один человек погиб и один пострадал в аварии с микроавтобусом и легковушкой в РТ

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Один человек погиб и один пострадал в страшной аварии с микроавтобусом и легковушкой на трассе в РТ. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали очевидцы.

Страшная авария произошла накануне вечером на трассе Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики. Здесь столкнулись микроавтобус «Форд Транзит» и «Лада» 14-й модели. От удара легковушку выбросило с дороги, и она стала напоминать груду искореженного металла: у автомобиля буквально разорвана передняя часть кузова, вырваны колеса и разбиты все стекла, относительно целым остался лишь багажник. Микроавтобусу тоже досталось – иномарку выбросило на обочину, где она перевернулась.

«Известно, что погиб водитель легковушки. Мужчину, который был за рулем "Форда", доставили в больницу», – рассказали свидетели ДТП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.





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