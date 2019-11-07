Минстрой РФ планирует разработать программу ремонта ветхих домов за счет жильцов

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Минстрой России предложил разработать отдельную подпрограмму капремонта для домов с высоким уровнем износа. Об этом сообщают «Известия».

Согласно инициативе, дома с износом более 70%, не признанные аварийными, могут быть включены в региональные программы капитального ремонта. В подобных зданиях будут проводить лишь необходимые меры, чтобы поддерживать их в безопасном для жильцов состоянии, пока объект не будет переведен в аварийный фонд. На сегодняшний день в России насчитывается 25 млн кв. метров подобного жилфонда.

Трехлетняя подпрограмма будет оплачиваться за счет граждан, при этом по решению местных властей работы могут быть профинансированы из регионального и муниципального бюджетов.

Инициативу Минстроя рассмотрят сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.

Президент России Владимир Путин в майском указе поставил перед Правительством РФ задачу устойчивого сокращения аварийного фонда и поиска непрерывно действующих инструментов переселения граждан из непригодных для жизни домов. Правительство в октябре внесло в Госдуму законопроект, который формирует новые механизмы расселения аварийного жилья. Кроме подпрограммы для домов с высоким уровнем износа, в числе новелл — конкретизация критериев и порядка признания зданий аварийными и наделение местных властей правом устанавливать меры допподдержки для переселенцев. Понятие «ветхое жилье» из законопроекта, разработанного Минстроем РФ, было исключено.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.