В центре Казани иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину, пешеход в больнице

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В центре Казани иномарка сбила перебегавшего дорогу мужчину, пешеход с травмами ног в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

Наезд на мужчину произошел накануне около семи часов вечера напротив дома № 49 по Вишневского.

«25-летний водитель автомобиля "КИА" не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 35-летнего мужчину, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате происшествия пешеход получил травмы и на карете скорой помощи был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него несколько переломов ног.



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