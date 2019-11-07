Жительница РТ попала в больницу с отравлением угарным газом, потеряв сознание в бане

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). 80-летняя жительница Альметьевска попала в больницу с отравлением угарным газом, потеряв сознание в бане, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне в 22.40 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в Альметьевскую ЦРБ с признаками отравления угарным газом доставили 80-летнюю женщину.

Как удалось выяснить, пожилую женщину без сознания обнаружил ее сын. Мужчина сразу же вызвал медиков «скорой». Пенсионерку доставили в больницу. Ее состояние оценивается врачами как средней степени тяжести.



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