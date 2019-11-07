«На грани возможного»: в Казани стартовал фестиваль современной музыки Concordia

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Премьерой сразу трех произведений современных композиторов в столице Татарстана открыли IX Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. Государственный симфонический оркестр РТ под управлением Александра Сладковского, виолончелист Петр Кондрашин и дирижер Кирилл Карабиц впервые исполнили для казанской публики концерт российского композитора конца XX века Николая Корндорфа.

«Для меня музыка Корндорфа стала открытием, здесь я впервые дирижировал оркестром, исполняющим ее. Это интересная смесь колокольности с буддистским там-тамом, просветлением после медитации. Совершенно самобытная музыка», — рассказал дирижер.

С этим concerto capriccioso для виолончели, струнного оркестра и ударных, написанным «на грани исполнительских возможностей», татарстанский оркестр справился отлично, а публика хорошо восприняла современную музыку, отметил солист Петр Кондрашин.

«Оркестром я поражен. Чувствуется, что за ним стоит сильная личность, а музыканты демонстрируют одновременно дисциплину и чуткое, живое отношение к музыке», — поделился впечатлениями виолончелист.

Также на первом концерте фестиваля сыграли Третью симфонию советского композитора Бориса Лятошинского и Вио-серенаду для струнного оркестра, написанную отцом приглашенного дирижера, советским и украинским композитором Иваном Карабицем.

Напомним, что фестиваль Concordia был основан художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ, народным артистом России Александром Сладковским. За предыдущие восемь сезонов на фестивале прозвучало более 80 премьер произведений российских и зарубежных композиторов.

Следующий концерт фестиваля состоится 9 ноября, музыканты исполнят произведения одного из лидеров немецкого авангарда прошлого века Карлхайнца Штокхаузена, а за дирижерский пульт встанет маэстро Андрес Мустонен из Эстонии.

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