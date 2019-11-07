В Татарстане завершается прием заявок на конкурс «Живой язык – живая нация»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Татарстане проводится прием заявок на республиканский конкурс «Живой язык — живая нация». Информация размещена на сайте Государственной нацполитики РТ.

Работы принимаются с 28 октября по 10 ноября в двух номинациях: «Лучший проект медиаресурса для сети Интернет» и «Лучшая информационная кампания для освещения проекта».

Цель конкурса — выявить лучшие проекты, направленные на сохранение, изучение и развитие государственных языков Татарстана.

Победители в каждой категории получат грант для дальнейшего развития проекта. Общая сумма грантов — 300 тыс. руб. Подробности об участии можно узнать по ссылке.

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