Назван рейтинг перспективных в ближайшем будущем профессий

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В ближайшие десять лет в России может вырасти спрос на биоинженеров, сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг профессий будущего, составленный экспертами портала hh.ru.

Биоинженерами называют специалистов, занимающихся изучением и изменением свойств живого организма, что необходимо для развития медицины. Так, биофармакологи создают новые биопрепараты, а биоинформатики изучают с помощью компьютерных программ данные в биологии и фармакологии.

Кроме них в рейтинг вошли проектировщики «умной» среды — IT-специалисты, которые разрабатывают технологии, способные самостоятельно функционировать и оптимизировать собственную работу. Так, «умные» дома сами обслуживают автоматику, из которой они состоят.

К перспективным профессиям также отнесли специалистов по робототехнике, кибербезопасности, нейропсихологии, альтернативной энергетике, программистов, инженеров, включая инженеров 3D-печати, дизайнеров и архитекторов виртуальной реальности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.