Капитан УНИКСа о победе над «Брешией»: «Заслуженно победили»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа и капитан команды Джамар Смит, набравший в домашнем матче Кубка Европы с итальянской «Брешией» 19 очков, комментируя победу казанцев (77:63), подчеркнул, что УНИКС особенно хорошо сыграл в защите.

«Сложный матч получился. Тяжелый. Но не могу не заметить, что практически все 40 минут мы лидировали. Особенно нам удалась вторая половина, когда мы прибавили в защите. Мы сделали выводы из первой половины, — отметил капитан УНИКСа. — Две разные игры с "Брешией" у нас получились. В первой в Италии мы неважно сыграли в защите, поэтому проиграли. Сегодня играли лучше и заслуженно победили».

Представляя своего земляка, новичка УНИКСа, форварда Джамала Уилсона, Смит назвал его игроком высокого уровня.

«Это очень хороший игрок, думаю, что он будет большой помощью клубу. Он одинаково хорошо играет что в защите, что в нападении, хороший снайпер. Он поиграл в трех разных командах НБА. Джамал — игрок высокого уровня».

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