WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

7 ноября 2019, 06:30

Спорт

Капитан УНИКСа о победе над «Брешией»: «Заслуженно победили»

Рекомендуем

Спорт

Капитан УНИКСа о победе над «Брешией»: «Заслуженно победили»

Джамар Смит посчитал, что домашний матч против итальянской команды был сложным, но несмотря на это казанцы лидировали практически все 40 минут.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Американский защитник казанского УНИКСа и капитан команды Джамар Смит, набравший в домашнем матче Кубка Европы с итальянской «Брешией» 19 очков, комментируя победу казанцев (77:63), подчеркнул, что УНИКС особенно хорошо сыграл в защите.

«Сложный матч получился. Тяжелый. Но не могу не заметить, что практически все 40 минут мы лидировали. Особенно нам удалась вторая половина, когда мы прибавили в защите. Мы сделали выводы из первой половины, — отметил капитан УНИКСа. — Две разные игры с "Брешией" у нас получились. В первой в Италии мы неважно сыграли в защите, поэтому проиграли. Сегодня играли лучше и заслуженно победили».

Представляя своего земляка, новичка УНИКСа, форварда Джамала Уилсона, Смит назвал его игроком высокого уровня.

«Это очень хороший игрок, думаю, что он будет большой помощью клубу. Он одинаково хорошо играет что в защите, что в нападении, хороший снайпер. Он поиграл в трех разных командах НБА. Джамал — игрок высокого уровня».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

На открытом турнире по корэш в Пестречинском районе победила девушка
Новости дня
07:04
Представлен официальный мяч футбольного Евро-2020
06:50
Обнаруженные с вертолета четыре свалки ликвидированы в Камско-Устьинском районе

Общая площадь захламленных участков равнялась 1303 кв. метрам.

06:30
Капитан УНИКСа о победе над «Брешией»: «Заслуженно победили»

Джамар Смит посчитал, что домашний матч против итальянской команды был сложным, но несмотря на это казанцы лидировали практически все 40 минут.

06:25
На центральной улице Мамадыша появятся кинотеатр под открытым небом и тир

В строящемся объекте разместятся два развлекательных центра: для любителей кинопоказов – амфитеатр, а для стрелков – тир с двигающимися мишенями.

05:54
Врачи узнали, как организм может предупреждать о раке кишечника
05:18
В Нижнекамске закладывают фундамент под новый детский сад за 216 млн рублей

Детсад на улице Чишмале в микрорайоне №29А появится благодаря республиканской программе «Демография», в рамках которой городу выделено 216 млн руб.

04:48
В Центральной бугульминской мечети завершились духовно-оздоровительные курсы «Салям»

Занятия с ребятами проводили хазраты и преподаватели разных мечетей Бугульмы.

03:45
СМИ составили топ продуктов, которые елабужане покупают на осенних ярмарках

За период проведения ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции общим объемом 630 тонн на сумму более 15 млн рублей.

02:26
В Мамадыше провели новую кадровую перестановку

Экс-начальник отдела ЗАГС Айгуль Ахметшина продолжит работу в Кукморском районе.

01:22
В Бакча-Сарайском сельском клубе прозвучали мунаджаты и баиты

Мероприятие состоялось при участии представителей татарской, русской, таджикской национальностей.

00:32
Альметьевский драмтеатр отпраздновал 75-летний юбилей

Коллективу театра вручили Благодарность Президента России, наиболее отличившихся актеров удостоили государственных наград России и Татарстана.

6.11 23:36
Актер Казанского ТЮЗа Александр Купцов скончался после спектакля

После окончания Казанского театрального училища в 1979 году артист служил в Казанском театре юного зрителя.

6.11 23:32
Нижнекамских театралов объединил первый муниципальный фестиваль

Событие прошло при участии всех творческих коллективов города, в той или иной степени связанных с актерским ремеслом.

6.11 22:39
В сельской школе Верхнеуслонского района учащиеся оттачивают технику флорбола

Хоккей в зале, или флорбол является видом спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом, где удары по мячу наносятся специальной клюшкой.

6.11 22:26
УНИКС продолжает лидировать в Кубке Европы

В активе казанцев пять побед при одном поражении, первое место в группе С.

6.11 22:14
Руслан Нигматуллин: Брат прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты фальшивые

Родственники бывшего вратаря сборной России оказались обмануты мошенниками.

6.11 21:42
«Зенит-Казань» победил принципиального соперника на выезде

В следующем туре 9 ноября в Кемерове казанцы сыграют с действующим чемпионом России «Кузбассом».

6.11 21:20
Татарстан вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в новогодние каникулы

В среднем туристы потратят на проживание в столице Татарстана свыше 3,8 тыс. рублей в сутки.

6.11 20:51
Врачи назвали один из ключевых симптомов рака печени
6.11 20:18
Внук легендарного Виктора Тихонова перейдет в «Ак Барс»

В обмен на Виктора Тихонова и Романа Рукавишникова в Санкт-Петербург отправится защитник казанцев Игорь Ожиганов.

6.11 19:42
Исследователи нашли способ предотвращать распространение рака
6.11 18:36
Три молодых автора из РТ вошли в шорт-лист нацпремии «Русские рифмы», «Русское слово»

Награждение лучших авторов состоится в Москве 6 декабря.

6.11 18:00
Tele2 подвела итоги III квартала 2019 года: чистая прибыль выросла на 114%

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 5,9 млрд рублей.

6.11 17:54
Два проекта из Нижнекамска вышли в финал всероссийского конкурса добровольцев

Артур Баширов вместе со своей командой разработал проект по изготовлению развивающих досок – бизибордов в дар семьям, где проживают дети с ОВЗ.

6.11 17:04
Фарид Мухаметшин вспомнил об установлении Дня Конституции РТ 27 лет назад

Председатель республиканского парламента опубликовал видеоролик памятного момента.

События