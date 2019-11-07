Представлен официальный мяч футбольного Евро-2020

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Официальный мяч Евро-2020 Adidas Uniforia был представлен в среду на сайте uefa.com.

Название футбольного мяча объединяет понятия единства (unity) и эйфории (euphoria), присущих топовому турниру среди сборных, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Дизайн официального мяча Евро-2020 использует мотивы пересекающихся мостов, которые соединяют берега и размывают границы. Также он отражает культурное многообразие и уникальную смесь искусства и футбола.

Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

Матч-открытие турнира состоится 12 июня в Риме, а финал пройдет ровно через месяц в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

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