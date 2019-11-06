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Татар-информ

7 ноября 2019, 01:22

Культура

В Бакча-Сарайском сельском клубе прозвучали мунаджаты и баиты

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Культура

В Бакча-Сарайском сельском клубе прозвучали мунаджаты и баиты

Фото: vuslon.ru

Мероприятие состоялось при участии представителей татарской, русской, таджикской национальностей.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Бакча-Сарайском сельском клубе Верхнеуслонского района в рамках Дня народного единства состоялся вечер под названием «Мунаджаты и баиты – зеркало души». Об этом пишет «Волжская новь».

По мнению организаторов, подобные вечера способствуют объединению людей разных вероисповеданий, представителей разных религиозных конфессий.

Мероприятие состоялось при участии представителей татарской, русской, таджикской национальностей.

Вечер стартовал со вступительного слова заведующей клубом Асии Файзуловой, затем прозвучали мунаджаты и баиты, которые передаются из поколения в поколеня «Муса», «Терпение», «Ветер», «Мольба матери», «Придет такое время» в исполнении местных артистов – Дины Климко, Эльмиры Поляквой, Наили Садеевой, Асии Файзуловой, а также прозвучали баиты собственного сочинения в исполнении Танзили Ярулловой.

Мунаджат является жанром народного творчества, одним из древнейших в народе жанров, творческая форма обращения верующих к Аллаху. Это не просто поэзия, облаченная в музыку, это способ выразить свою душевную боль, мольбы и покаяния в грехах.

Вечер продолжился за накрытым столом. Гостей угощали ароматным чаем и пирогами. Все участники события получили маленькие сувениры на память, выразив благодарность за теплый вечер.
 

 

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