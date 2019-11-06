На центральной улице Мамадыша появятся кинотеатр под открытым небом и тир

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В скором времени у жителей города Мамадыш появится возможность смотреть премьеры фильмов под открытым небом в любую погоду и любое время года. Об этом пишет газета «Нократ».



Интересное сооружение возводится напротив Пенсионного фонда – территория здесь раньше пустовала.



Здание строят бугульминские рабочие. В их планах завершить работы к концу этой недели.



В строящемся объекте разместятся два развлекательных центра: для любителей кинопоказов – амфитеатр, а для стрелков – тир с двигающимися мишенями.

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