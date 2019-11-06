В Мамадыше провели новую кадровую перестановку

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В здании муниципалитета района представили нового руководителя отдела ЗАГС исполкома Мамадышского района. Главой мамадышского отдела записей актов гражданского состояния станет Ландыш Шайхутдинова. Об этом пишет газета «Нократ».



О новом назначении сообщил глава района Анатолий Иванов в процессе 35-го заседания Совета района.



Ландыш Альфатовна уже имеет немалый стаж руководящей должности. Последние семь лет она работала в должности начальника сектора по связям с общественностью и СМИ исполкома Мамадышского района.



Экс-начальник отдела ЗАГС Айгуль Ахметшина продолжит работу в Кукморском районе.

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