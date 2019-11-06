В Центральной бугульминской мечети завершились духовно-оздоровительные курсы «Салям»

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). В Центральной мечети Бугульмы завершилась осенняя смена духовно-оздоровительных курсов «Салям», которую организовал мухтасибат города. Об этом пишет «Бугульминская газета».



«Курсы состоялись в месяц Рабигуль-авваль, в месяц рождения пророка», – отмечает издание.



В течении недели сорок мальчиков и девочек познакомились с тем, как жил пророк Мухаммад, заучивали суры из Священного Корана, активно участвовали в конкурсах.



Занятия с ребятами проводили хазраты и преподаватели разных мечетей Бугульмы.



В финале смены центра «Салям» детям вручили подарки.

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