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Татар-информ

7 ноября 2019, 03:45

Сельское хозяйство

СМИ составили топ продуктов, которые елабужане покупают на осенних ярмарках

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Сельское хозяйство

СМИ составили топ продуктов, которые елабужане покупают на осенних ярмарках

Фото: elabuga-rt.ru

За период проведения ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции общим объемом 630 тонн на сумму более 15 млн рублей.

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). На сегодняшний день в Елабуге фермеры провели восемь ярмарок. Горожане смогли купить выращенную своими руками, экологически чистую продукцию сельхозтоваропроизводителей, КФХ, а также фермеров, ведущих личные подсобные хозяйства. Об этом пишет газета «Новая Кама».

За период проведения ярмарок было продано сельскохозяйственной продукции общим объемом 630 тонн на сумму более 15 млн рублей.



Первенство продажах принадлежит овощам: на рынках реализовано овощей 226,5 тонн, из них картофеля – 160 тонн, лука – 28 тонн, капусты и моркови – по 16 тонн, столовой свеклы – 2,5 тонны.
На втором месте – мясо: его запасли 25 тонн. Среди них – 16 тонн, свинины – шесть тонн, мясо баранины и мясо птицы – по 1,5 тонны.

Далее в топе продуктов идут разливное молоко и молочные продукты – четыре тонны, мед – две тонны, куриное яйцо 250 тысяч штук. А вот зерна елабужане приобрели 375 тонн, в том числе пшеницы – 180 тонн, ячменя – 140 тонн, ржи – три тонны, овса – 2,5 тонны, гороха – три тонны.

Ярмарки в Елабуге продлятся до Нового года. Они проводятся каждую субботу.

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