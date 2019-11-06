В Нижнекамске закладывают фундамент под новый детский сад за 216 млн рублей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Уже через восемь месяцев в Нижнекамске распахнет свои двери новый детский сад. Об этом сообщает «НТР 24».



Детский сад на улице Чишмале в микрорайоне № 29А появится благодаря республиканской программе «Демография», в рамках которой городу выделено 216 млн рублей.



На строительную площадку уже заехала спецтехника и начался первый этап работ.



Заместитель директора компании «Автотехстрой НК» Рустем Закиров сообщил, что возведение этого объекта стартовало 30 октября.



На сегодняшний день очередной первоочередной задачей является вырыть котлован и залить фундамент.

«Сделать это мы должны до прихода холодов», – пояснил Рустем Закиров.



Срок сдачи нового дошкольного учреждения запланирован на июнь 2020 года. Посещать его будут 260 детей.

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