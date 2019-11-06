Альметьевский драмтеатр отпраздновал 75-летний юбилей

(Казань, 7 ноября, «Татар-информ»). Альметьевский татарский государственный драматический театр отпраздновал 75-летие. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Республики Татарстан при содействии пресс-службы Альметьевского района.



Театральное сообщество и жителей Нефтеграда с ярким культурным событием поздравил заместитель Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Праздничное мероприятие также состоялось при участии замеминистра культуры РТ Ленара Хакимзянова.



Марат Ахметов, обратившись к гостям, отметил, что драмтеатр вот уже на протяжении 75 лет дает яркие постановки.





Театр возник в тяжелейшие для страны военные годы. Тем не менее, артисты постоянно ставили спектакли, поднимали боевой дух людей своими жизнеутверждающими постановками.

«Думаю, зрители должны быть благодарны артистам, которые наравне со сражающимися на фронтах, в сложный период нашей истории своим мужеством, силой духа и профессионализмом приближали Великий День Победы», – сказал Марат Ахметов.



За годы существования театра режиссеры выпустили более 300 постановок. В основу репертуара легли шедевры татарской, русской и мировой драматургии, а также произведения современных авторов. В сегодняшние дни актерская труппа ежегодно выпускает восемь премьерных спектаклей.



Коллективу театра вручили Благодарность Президента России, наиболее отличившихся актеров удостоили государственных наград России и Татарстана. Марат Ахметов, в свою очередь, вручил Благодарственные письма Председателя Государственного Совета.



Глава района Тимур Нагуманов отметил, что театр является «ровесником» татарстанской нефти, промышленное месторождение которой было открыто в 1943 году. По словам главы района, театр, как и «черное золото», является визитной карточкой Альметьевска.

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