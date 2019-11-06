УНИКС продолжает лидировать в Кубке Европы

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Одержав победу над итальянской «Брешией» со счетом 77:63, казанский УНИКС продолжает лидировать в своей группе Кубка Европы.

Помимо чисто турнирного значения этот матч был важен для казанцев и с психологической точки зрения. УНИКСу важно было прийти в себя после жесткого поражения в Химках в лиге ВТБ.

Да и кадровые проблемы продолжают преследовать казанцев. Лазарет команды пополнили Костас Каймакоглу и Андрей Кощеев, продолжает восстанавливаться после удаления аппендицита Дмитрий Узинский. Все это приближало дебют в рядах УНИКСа новичка, американского форварда Джамиля Уилсона, уже присоединившегося к казанцам.

Как бы то ни было, игру с «Брешией», обыгравшей в первом туре УНИКС дома (84:75), хозяева начали в таком составе: Эрик Макколлум, Валерий Лиходей, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Хаукур Палссон. И Уилсон в завке. Три кряду дальних попадания казанцев — 11:4. Но больше из-за дуги в этой четверти хозяева не забили. Гости довольно скоро освоились на новом для них паркете «Баскет-холла». И к концу периода перевес УНИКСа растаял, 20:19.

В начале второй четверти «Брешиа» и вовсе впервые в матче вышла вперед, 20:21.

Во второй четверти вышел на площадку и Уилсон. К тому времени стал забивать Смит, 30:26. А новичок уже на подборе показал себя с лучшей стороны. Однако в середине четверти итальянцы вновь настигли хозяев, 30:30. Игра равная, 34:34. И лишь за счет дальнего попадания Смита первая половина осталась за УНИКСом, 37:34. Но подбор за гостями, 16-19.

И вновь равенство на табло в начале третьего периода, 41:41. Но Маккаллум и Тайес за пару минут изменили счет на 52:44. Макколлум же вскоре забил трехочковый с фолом, 57:48, максимальный перевес УНИКСа в матче. Только Тайес, Лиходей и Макколлум у хозяев набирали очки в этой четверти, 59:51 перед последним перерывом. Подбор по-прежнему за гостями, 21-27.

После добавления Клименко УНИКС впервые повел плюс 10, 63:53. Хозяева здорово защищаются. А поймавший кураж Клименко набирает шесть очков подряд, 67:56. Две подряд «трехи» Смита приводят публику в восторг, 73:61, играть еще три с лишним минуты. В итоге казанцы спокойно довели дело до победы, продолжив в гордом одиночестве лидировать в своей группе.

УНИКС (Казань, Россия) — «Брешиа» (Брешиа, Италия) — 77:63 (20:19, 17:15, 22:17, 18:12). Самые результативные: УНИКС — Смит (19), Макколлум (20), Тайес (14); «Брешиа» — Витали (14), Мосс (11).

В активе казанцев стало пять побед при одном поражении, первое место в группе С. В следующем туре 13 ноября в Любляне УНИКС сыграет с «Олимпией». А 10 ноября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы примут дома «Нижний Новгород».

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