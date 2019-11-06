«Зенит-Казань» победил принципиального соперника на выезде

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В третьем туре чемпионата российской суперлиги казанский «Зенит» в Белгороде победил своего старого и принципиального соперника «Белогорье» со счетом 3:1.

После домашней катастрофы с «Факелом», когда, перегорев от напряжения в первой игре на родном паркете, казанцы уступили в трех партиях, сегодня играть пришлось в Белгороде с еще более принципиальным соперником, многолетним конкурентом в борьбе за российское чемпионство.

Как бы то ни было, игру в Белгороде казанцы начали в таком составе: Цветан Соколов, Артем Вольвич, Эрвин Нгапет, Александр Бутько, Максим Михайлов и либеро Валентин Голубев. Уже дебют матча показал, что игра предстоит упорная, 3:3, 5:5, 9:9. Соперники одинаково успешно атаковали и ошибались. Но в середине сета после подачи в аут бывшего блокирующего «Зенита», а ныне капитана «Белогорья» Александра Гуцалюка счет стал 10:12. Рывок казанцев, 12:17. Словом, дожали казанцы белгородцев, красивую точку в партии поставил Михайлов, 18:25.

Во втором сете равенство на площадке сохранялось лишь в дебюте партии. Затем «Зенит» вновь сделал рывок, изменив счет с 7:11 на 7:14. Гости ведут игру, конечно, не без ошибок, и все же инициатива крепко в руках казанцев. 11:17, 15:20, вроде бы уверенно гости набирали очки, и видимо, рано успокоились. В концовке партии пришлось понервничать. «Белогорье» набрало три очка подряд, 19:23. Но «Зенит» спокойно довел и этот сет до победы. Не свойственной ему скидкой победное очко набрал Михайлов, 20:25.

Понимая, что отступать уже некуда, с начала третьей четверти белгородцы заиграли с удвоенной энергий и более сконцентрированно, стали меньше ошибаться. Вот и повели в счете, 8:5, 10:6. Вошли в игре у «Зенита» Лоран Алекно, Денис Земченок. Свежая кровь и привычно убойные атаки принесли свои плоды, после мощнейшего удара Нгапета счет стал 11:11, а потом и 11:12. Но развить успех гостям не позволили гости, нанесшие мощный контрудар, 17:14. И как ни старались затем казанцы, но «Белогорье» своего шанса в этом сете не упустило, 25:19.

Вполне ожидаемо, что четвертый сет получился очень нервным, с массой споров и разговоров с арбитрами, 11:11. Очень упорная борьба. 13:13 после хитрого удара Нгапета. «Зенит» постепенно переламывает ход борьбы, сказывается высокое индивидуальное мастерство лидеров гостей, 15:18. Но концовка получилась горячей, 22:23. Тем не менее, «Зенит» дожал соперника, победное очков на счету Вольвича, 23:25.

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (18:25, 20:25, 25:19, 23:25 ).

В следующем туре 9 ноября в Кемерове казанцы сыграют с действующим чемпионом России «Кузбассом».

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