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Татар-информ

6 ноября 2019, 22:14

Спорт

Руслан Нигматуллин: Брат прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты фальшивые

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Спорт

Руслан Нигматуллин: Брат прилетел из Казани на «Ювентус», а билеты фальшивые

Родственники бывшего вратаря сборной России оказались обмануты мошенниками.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Воспитанник казанского футбола, бывший голкипер сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал о том, что его родственники купили фальшивые билеты на сегодняшний матч Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и туринским «Ювентусом».

«Брат с сыновьями прилетел из Казани на “Ювентус”, а билеты оказались фальшивыми», — написал Нигматуллин на своей странице в Twitter.

По сообщению целого ряда СМИ, обманутыми оказались по крайней мере несколько десятков болельщиков, купивших билеты не на официальных сайтах. Цена фальшивых билетов на игру достигала 64 тыс. рублей.

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