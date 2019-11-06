В сельской школе Верхнеуслонского района учащиеся оттачивают технику флорбола

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В начале нового учебного года Макуловская школа Верхнеуслонского района получила для апробации «Уголок хоккея» – оборудование, предназначенное для игры в хоккей в спортивном зале. Об этом пишет газета «Волжская новь».



Хоккей в зале, или флорбол является видом спорта из семейства разновидностей хоккея с мячом, где удары по мячу наносятся специальной клюшкой.



Школьникам понравилась эта командная игра, поэтому желающих заниматься в кружковом объединении «Флорбол» оказалось большое количество.



Под руководством тренера-педагога Центра дополнительного образования Евгении Тимиряевой ребята изучили правила игры и стали активно осваивать новый для них вид спорта.



«Во время осенних каникул каждый день в спортивном зале школы флорболовцы отрабатывали технику игры», – отмечает издание.

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