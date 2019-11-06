Два проекта из Нижнекамска вышли в финал всероссийского конкурса добровольцев

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Два проекта из Нижнекамска вышли в финал всероссийского конкурса «Доброволец России 2019», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Артур Баширов вместе со своей командой разработал проект по изготовлению развивающих досок – бизибордов в дар семьям, где проживают дети с особенностями в развитии.

Волонтер рассказал, что в городе на Каме проживают более 500 детей с ограниченными возможностями здоровья.



«У каждого из них свой диагноз, но боль одна: они ждут живого общения с окружающим миром. Особенные дети живут обособленно, и у здоровых детей нет опыта общения с ними», – поделился Артур Баширов.



По словам добровольца, они вместе с командой «Добрые дела» проводят для детей-инвалидов различные мероприятия. Пособие бизиборд способствует комплексному развитию ребенка. Эта доска успешно используется для формирования определенных навыков.



Такие доски есть в продаже, но они недоступны таким семьям из-за финансовых проблем. Поэтому был разработан и реализован проект «Бизиборд в добрые руки!».



Идея проекта «Родник Белоглазова» принадлежит Ирине Медниковой. Он имеет экологическую и значительную историческую ценность для поселка Камские Поляны.



Участница поведала, что по истории летописей в 30-е годы XIX века недалеко от родника располагался дом зажиточного крестьянина Белоглазова. Дом Белоглазова стал одним из первых домов села Полянки, которое выросло в большое поселение. После того, как ключ почти засох из-за потери жилы, жители Камских Полян перестали посещать его.



Территория вокруг родника заросла ивами и превратилась в заброшенную зону со стихийными свалками мусора. Поэтому активисты разработали проект, включающий в себя мероприятия, направленные на благоустройство Родника Белоглазова.

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