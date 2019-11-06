Фарид Мухаметшин вспомнил об установлении Дня Конституции РТ 27 лет назад

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поделился воспоминаниями о том, как 27 лет назад парламент Татарстана принял Конституцию республики и объявил 6 ноября праздничным днем, на своей странице в соцсети Instagram.
Председатель парламента опубликовал видеоролик памятного момента. «Уважаемые коллеги, не будете ли вы возражать, если примем закон о Дне Конституции Республики Татарстан, об объявлении этого дня праздничным днем. Прошу проголосовать за данный закон», — говорит на записи молодой еще Фарид Мухаметшин 6 ноября 1992 года.
За объявление праздника проголосовали 204 парламентария, 2 воздержались.
«С праздником вас, дорогие друзья! — говорит Председатель Госсовета, ознакомившись с результатами голосования. — Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Сегодня праздник, и я поздравляю вас и всех жителей республики с этим праздничным днем!»
Сегодня в Татарстане прошел круглый стол о Конституции республики. Документ стал основой для динамичного развития региона. По словам Фарида Мухаметшина, все предложения участников встречи будут проанализированы, парламент также будет продолжать работу по продвижению и разъяснению положений и идей Конституции РТ.
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Как быстро летит время и экзаменует нас. Ровно 27 лет назад в непростых политических условиях парламент республики принял Конституцию Татарстана и объявил 6 ноября праздничным днем. Сегодня в Госсовете провели круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана». Как подчеркнули участники дискуссии – депутаты парламента, ученые-правоведы, многие из которых работали над проектом нашей Конституции, – ее базовые ценности выдержали испытание временем и стали прочной основой для динамичного развития Татарстана. Мы проанализируем все выступления и предложения, поступившие от участников сегодняшней встречи. Работу по продвижению, разъяснению положений и идей Основного закона республики, ее популяризации будем продолжать с тем, чтобы в обществе уважали, знали и соблюдали Конституцию. С праздником, уважаемые татарстанцы!