Фарид Мухаметшин вспомнил об установлении Дня Конституции РТ 27 лет назад

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поделился воспоминаниями о том, как 27 лет назад парламент Татарстана принял Конституцию республики и объявил 6 ноября праздничным днем, на своей странице в соцсети Instagram.

Председатель парламента опубликовал видеоролик памятного момента. «Уважаемые коллеги, не будете ли вы возражать, если примем закон о Дне Конституции Республики Татарстан, об объявлении этого дня праздничным днем. Прошу проголосовать за данный закон», — говорит на записи молодой еще Фарид Мухаметшин 6 ноября 1992 года.

За объявление праздника проголосовали 204 парламентария, 2 воздержались.

«С праздником вас, дорогие друзья! — говорит Председатель Госсовета, ознакомившись с результатами голосования. — Отныне в Республике Татарстан 6 ноября будет отмечаться как День Конституции Республики Татарстан в соответствии с нашим решением. Сегодня праздник, и я поздравляю вас и всех жителей республики с этим праздничным днем!»

Сегодня в Татарстане прошел круглый стол о Конституции республики. Документ стал основой для динамичного развития региона. По словам Фарида Мухаметшина, все предложения участников встречи будут проанализированы, парламент также будет продолжать работу по продвижению и разъяснению положений и идей Конституции РТ.

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