На обязательные работы отправится мужчина, оскорбивший начальника отделения ГИБДД в РТ

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). На обязательные работы отправится мужчина, обозвавший начальника отделения ГИБДД в одном из районов Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В начале августа 26-летний пьяный житель села Большие Нырсы Рустем Гайфутдинов обругал начальника местного отделения ГИБДД за то, что полицейский составил на супругу дебошира и его знакомого протоколы за «пьяную езду» и отказ от медосвидетельствования.

Несдержанного татарстанца признали виновным по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей» и назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.



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