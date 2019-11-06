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Татар-информ

6 ноября 2019, 15:21

Происшествия

Пенная атака и люди в скафандрах: в Казани учились тушить пожар на «зоне»

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Происшествия

Пенная атака и люди в скафандрах: в Казани учились тушить пожар на «зоне»

Фото: УФСИН России по РТ

В учениях были задействованы 42 человека и 3 единицы техники.

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). На территории исправительной колонии № 2 в Казани прошли учения по отработке действий в случае пожара на режимном объекте. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФСИН России по РТ.

По легенде учений, огонь вспыхнул на территории, где располагаются емкости с дизельным топливом, которое используется в исправительном учреждении в случае ЧП. Сотрудники колонии совместно с пожарными, облаченные в серебристые защитные костюмы, оперативно ликвидировали условное возгорание, залив всю площадь пожара пеной.

Всего в учениях были задействованы 42 человека и 3 единицы техники.
 

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