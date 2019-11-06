Ученый КФУ предложил создать и издать комментарий к Конституции Татарстана

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). О необходимости создать комментарий к Конституции Татарстана заявил сегодня заведующий кафедрой конституционного и административного права юридического факультета КФУ Евгений Султанов на круглом столе, посвященном Дню Конституции РТ.

«Есть идея, давно витает в воздухе, создать и издать вместе с Академией наук комментарий к Конституции Татарстана. Чего не хватает – так это комментария. Можно было бы многие вещи высказать, идеи по дальнейшему развитию нашей Конституции», – сказал завкафедрой КФУ.

По мнению Султанова, потенциал для дальнейшего развития Конституции Татарстана огромен. «Много спящих статей, которые мы не реализовали. И нужно подумать, как их лучше реализовать. Если не через сам текст Конституции, то это можно сделать в рамках правоприменения, издания законов», – уточнил он.

Докладчик также сообщил, что кафедра конституционного и административного права КФУ подала заявку на проведение 21–23 мая международной конференции, посвященной 100-летию образования ТАССР. «Хотим пригласить ведущих зарубежных и российских ученых», – отметил он.

В Казани прошел круглый стол «Конституция республики – фундамент успешного развития современного Татарстана».

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