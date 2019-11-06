В Казани на стройке нового ЖК погиб рабочий, на голову которого упала деревянная балка

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Казани на стройплощадке ЖК погиб рабочий, на голову которого упала деревянная балка. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Во вторник, 5 ноября, на стройплощадке жилого комплекса «Мой ритм», который расположен напротив ТЦ «Мега», было обнаружено тело 53-летнего мужчины. По данным следствия, рабочий занимался демонтажем лестничной площадки в строящемся доме. В какой-то момент мужчина вышел из здания, и на его голову упала деревянная балка. От полученных травм строитель скончался на месте происшествия.

По факту трагедии проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям лиц, ответственных за безопасность на объекте.



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