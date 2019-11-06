Индус Тагиров рассказал, как Татарстан смог стать образцом экономического развития

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутат Госсовета РТ I и III созывов Индус Тагиров рассказал на круглом столе, что помогло Татарстану стать образцом развития социально-экономических и межнациональных отношений.

«Прошло достаточно много лет с того времени, когда была принята Конституция Татарстана. Изменилось многое, мир изменился, Россия в частности. Неизменным осталось наше устремление к суверенному статусу, которое с тех пор продолжается в настоящее время», – сказал действительный член Академии наук РТ.

По словам Тагирова, в 1990-е годы Россия встала на демократический путь развития и Татарстан оказался единственным регионом, который смог воспользоваться этим в полном объеме. «Так же, как в 1905 году, когда татары первыми в нашей стране смогли воспользоваться свободой, предоставленной царским манифестом 17 октября. Татары в течение буквально полутора лет смогли организовать издание более 30 газет и журналов», – добавил он.

По выпуску книг татары тогда вышли на первое место после русских, продолжил докладчик. В частности, в 1909 году на территории будущей республики было издано 439 книг. «И такого не было ни у одного народа, – заметил он. – Те устремления, которые были заложены тогда и накапливались в течение многих лет, проявились в 90-е годы. И Татарстан смог воспользоваться этими возможностями. Это прежде всего декларация о государственном суверенитете – уникальный документ, который ни одна республика не смогла принять после нас».

Тагиров подчеркнул, что «в этом уникальном документе были заложены основы реализации суверенитета, не нарушающие целостности государства». «Эта декларация была Конституцией в сжатом виде. Требовалось подтвердить это мнением народа, и был проведен референдум. На нем 61,4% избирателей поддержали курс на повышение самостоятельности Татарстана. И до сих пор мы чувствуем это общее взаимопонимание наших народов», – отметил он.

«Татарстан создает образец того, как нужно развивать экономику, межнациональные отношения. И в этом наша Конституция работает», – заключил действительный член Академии наук РТ.

Сегодня исполнилось 27 лет со дня принятия Конституции Татарстана. Всего в Основном законе республики семь разделов, четыре главы и 126 статей.

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