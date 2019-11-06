В Казани будут судить афериста, который присвоил деньги от продажи внедорожника друга

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). В Казани будут судить афериста, который присвоил деньги от продажи премиум-внедорожника своего друга. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Как полагает следствие, в начале 2019 года 36-летний житель Казани узнал, что его приятель приобрел «Рэндж Ровер», который через некоторое время сломался. Тогда казанец предложил приятелю помощь в ремонте автомобиля. Позднее он убедил владельца английского внедорожника, что автомобиль починить невозможно, и посоветовал продать машину.

В итоге аферист продал машину по липовому договору купли-продажи, а полученные от реализации авто 500 тыс. рублей присвоил.

Обманутый мужчина обратился в полицию и потребовал взыскать с экс-приятеля 950 тыс. рублей за причиненный ущерб. Свою вину аферист признал полностью. Ему предъявлены обвинения по статье «Мошенничество». На время следствия подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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