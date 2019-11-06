(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). За день три человека получили серьезные травмы, попав под колеса автомобилей в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Накануне около восьми вечера во дворе дома № 35 по улице Абсалямова 29-летний воитель «Лады» на большой скорости сбил 30-летнего пешехода. В результате наезда мужчина получил рану головы.

Спустя несколько минут на Гагарина водитель микроавтобуса «Форд» решил проскочить на красный и совершил наезд на 34-летнюю женщину. Медики «скорой», прибывшие на место аварии, диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.

Этим же вечером на Гвардейской под колеса «Лады» попал 30-летний мужчина, который решил перейти дорогу в неположенном месте. Нарушение ПДД стоило пешеходу госпитализации с переломом ноги.



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