Три молодых автора из РТ вошли в шорт-лист нацпремии «Русские рифмы», «Русское слово»

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Стали известны имена финалистов национальной премии для молодых авторов «Русские рифмы», «Русское слово». В их число вошли молодые авторы из Татарстана: Булат Ханов, который выступает в номинации «Современная проза», Татьяна Иванова (номинация «Жанровая проза») и Зарина Бикмуллина («Поэзия»). Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.



Победители предоставится возможность заключить авторские договоры на публикацию книг и постановку пьесы в Молодежном экспериментальном театре МГИК «Мастерская Н. Л. Скорика».

В текущем году на соискание премии подали заявки 400 участников в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов страны в надежде побороться за главные призы – издание книги и постановку спектакля.

Помимо писателей из Татарстана в шорт-лист премии вошли авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Краснодарского краев, Амурской, Ленинградской, Липецкой, Магаданской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Ростовской и Самарской областей, других регионов России.

Самые интересные и актуальные рукописи отобрал экспертный совет, который возглавляет писатель, лауреат литературной премии «Ясная Поляна» Григорий Служитель.



В текущем году в жюри премии вошли такие представители культурного сообщества, как писатели Яна Вагнер, Вадим Панов и Аглая Набатникова, телеведущий, музыкант и поэт Антон Лаврентьев, российский актер, сценарист и режиссер Никита Высоцкий, а также многие другие.

Награждение лучших авторов состоится в Москве 6 декабря.

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