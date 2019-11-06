Прокуратура РТ добилась от сельхозпредприятия выплаты свыше 3,4 млн долга по зарплате

(Казань, 6 ноября, «Татар-информ»). Прокуратура РТ добилась от сельхозпредприятия «Агро-Основа» выплаты свыше 3,4 млн рублей долга по зарплате перед сотрудниками. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Надзорным ведомством было установлено, что 482 сотрудникам предприятия не выплатили зарплату за сентябрь 2019 года. Долг перед работниками предприятия превысил 3,4 млн рублей.

Прокуратура внесла в адрес руководства компании представление об устранении нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Благодаря вмешательству, сотрудникам компании полностью выплатили долг по зарплате и вовремя начислили аванс за октябрь.



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